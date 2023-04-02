الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم
عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم بينهم محافظا الدرعية ومؤسسة التأمينات
لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل
تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال
توضيح مهم من “سكني” بشأن إمكانية المديونيات
اليوم العالمي للتوحد.. احتفاء دولي يهدف إلى زيادة الوعي عن طيف المرض وأعراضه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم

“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم

“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم
٠٣:٢٨:٠٢ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، فتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1445هـ.

وأوضحت على حسابه في “تويتر، أن التقديم متاح ذلك للفئات التالية:

1 – معلم.

2 – مدير.

3 – وكيل.

4 – موجه طلابي.

5 – رائد نشاط.

6 – محضر مختبر علوم).

مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن

وبمناسبة شهر رمضان، دعت الإدارة جميع طلاب وطالبات مراحل التعليم العام للمشاركة في مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ.

وأكدت أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين أوساط الطلبة.

 إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية المعلنة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، من خلال:

1 – تعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب.

2 – تشجيع الطلاب للإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية.

وتتضمن المسابقة مسارات عدة:

1 – مسار حفظ القرآن الكريم.

2 – مسار تلاوة القرآن.

3 – مسار حفظ السنة النبوية.

وتنفذ المسابقة على ثلاثة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من مرحلة التنافس داخل الإدارة التعليمية “الإدارة، مكاتب التعليم، المدارس”، وذلك من 4 رمضان حتى 22 رمضان.

اقرأ أيضًا:

تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان

الكلمات الدلالية:
العام الدراسي باب الترشيح تعليم الشرقية حفظ وتلاوة القرآن مدارس التعليم المستمر مسابقة وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
يزيد الراجحي يكافئ “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

يزيد الراجحي يكافئ “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

٠١:٤٤ م، السبت، ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
«شرطة بريدة» تطيح بـ3 شبان سرقوا جوالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال (صور)

«شرطة بريدة» تطيح بـ3 شبان سرقوا جوالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال (صور)

١١:٥٧ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦
كورونا.. تسجيل إصابة جديدة في الرياض

كورونا.. تسجيل إصابة جديدة في الرياض

٠٨:٠٧ م، الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤
«الأرصاد» تتوقع طقساً مستقراً على معظم المملكة

«الأرصاد» تتوقع طقساً مستقراً على معظم المملكة

١١:١٤ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *