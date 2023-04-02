“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، فتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1445هـ.

وأوضحت على حسابه في “تويتر، أن التقديم متاح ذلك للفئات التالية:

1 – معلم.

2 – مدير.

3 – وكيل.

4 – موجه طلابي.

5 – رائد نشاط.

6 – محضر مختبر علوم).

مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن

وبمناسبة شهر رمضان، دعت الإدارة جميع طلاب وطالبات مراحل التعليم العام للمشاركة في مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ.

وأكدت أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين أوساط الطلبة.

إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية المعلنة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، من خلال:

1 – تعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب.

2 – تشجيع الطلاب للإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية.

وتتضمن المسابقة مسارات عدة:

1 – مسار حفظ القرآن الكريم.

2 – مسار تلاوة القرآن.

3 – مسار حفظ السنة النبوية.

وتنفذ المسابقة على ثلاثة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من مرحلة التنافس داخل الإدارة التعليمية “الإدارة، مكاتب التعليم، المدارس”، وذلك من 4 رمضان حتى 22 رمضان.

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