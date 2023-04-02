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تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال
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تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال

تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال

تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال
٠٣:١١:٣٢ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنه هناك خطوات بسيطة لتوثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا وذاتيًا.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، من خلال تطبيق صحتي أو من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات.

وأشارت إلى أن كيفية حجز موعد في عيادات توثيق التطعيمات، عبر تطبيق “صحتي”، يكون بإتباع الخطوات التالية:

1 – تحميل تطيق “صحتي” وتسجيل البيانات.

2 – اختيار حجز موعد جديد عبر تطبيق “صحتي”.

3 – اختيار موعد حضوري.

4 – اختيار عيادة توثيق التطيعمات.

5 – القيام بتأكيد الحجز.

6 – اختيار اليوم والوقت المناسب.

تحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى الرقمية

وجددت “الصحة” تحفيزها للمواطنين لتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلًا عن الشهادة الورقية .

ودعت “الصحة ” أولياء الأمور بتسجيل تطعيمات أطفالهم إلكترونياً ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق صحتي.

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وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب للعيادة وتوثيق التطعيمات بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز ببطاقة التطعيمات الورقية وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.

يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

الكلمات الدلالية:
التطعيمات التوثيق الإلكتروني تطبيق صحتي تطعيمات الأطفال وزارة الصحة

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