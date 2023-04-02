توضيح مهم من “سكني” بشأن إمكانية المديونيات

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المديونية وإمكانية نقلها من بنك لآخر.

وقال المستفيد: “أنا أستلم دعم سكني.. هل إذا رغبت بشراء مديونية البنك لصالح بنك آخر يستمر الدعم السكني أم يطبق على مصفوفة الدعم الجديدة؟”.

وأضاف الحساب: “تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة”.

كما تابع: “سيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية”.

ماذا تعرف عن برنامج سكني؟

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

1- شراء وحدة سكنية جاهزة.

2- تمويل البناء الذاتي.

3- شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

4- تمويل برهن العقار.

5- دعم التمويل القائم.

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