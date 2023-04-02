7 نصائح للحفاظ على نفسك من “السمنة” في رمضان

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يصاب الكثير من الناس بالسمنة في رمضان، نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالدهون وانخفاض مستوى النشاط وبعض المشكلات الصحية.

7 نصائح

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على وزنك كما هو، بحسب “روسيا اليوم”.

1- اعتمد طريقة طبخ صحية

يعد الكثير من الأشخاص أطباق اللحوم المقلية والغنية للإفطار وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي، فإن استخدام طرق طهي أخرى مثل التحميص أو الشوي أو الخبز يمكن أن يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية في الطعام الذي تتناوله.

2- اشرب الكثير من الماء

يمكن أن تساعدك هدية الطبيعة هذه في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم، لذلك فإن شرب الماء في غير أوقات الصيام هو أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك. كما أنه يساعد في الحفاظ على التوازن في الجسم، ما يقلل من تدفق الأحماض في الجسم بسبب صيام النهار.

3- نظّم وجبتك

بعد صيام يوم كامل، الإفطار هو أكثر الأوقات انتظارا في اليوم، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة معا لتناول الإفطار. ومن ثم، فإن الطعام المحضر للإفطار عادة ما يكون غنيا ومليئا بالسعرات الحرارية اللازمة ليوم الصيام بأكمله.

4- نظم حصصك

تجنب الإفراط في تناول الطعام لتجنب زيادة الوزن، وهذا هو مفتاح إدارة الوزن المستدامة.

5- لا تتناول العصائر المعبأة

يلجأ الكثير من الناس إلى العصائر المحلاة لإرواء عطشهم، حيث يبدو أنه حل فوري، خاصة إذا كنت أثناء التنقل. وهذا يؤدي إلى الانتفاخ ومحتوى السكر يفسد فقدان السعرات الحرارية طوال اليوم في كوب واحد فقط من المشروب.

6- اختر طعامك بحكمة

تتمثل أفضل طريقة لإدارة صحتك وكذلك وزنك أثناء الصيام في تناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الطازجة والدقيق متعدد الحبوب.

7 – تمرن بانتظام

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الخفيفة في الحفاظ على لياقتك خلال الشهر. أفضل طريقة للتحكم في وزنك هي المشي بعد وجبة العشاء، فهذا يساعد على الهضم.

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