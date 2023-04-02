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لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل
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لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل

لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل

لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل
٠٣:١٤:٤٠ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الدراسات أن تناول حبة من الكيوي أو اثنين قبل النوم يساعد في الحصول على نوم جيد.

“أظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم، وتوقيت النوم، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم لفاكهة الكيوي قبل النوم”، وفقًا للخبراء.

وقالوا لصحيفة “ميرور”: “كانت فاكهة الكيوي ميزة في روتين الكثير من الناس لوقت النوم لسنوات عديدة، والعلم يدعم قيمة الكيوي كمساعد للنوم”.

ويدعم هذا دراسة نُشرت في مجلة “آسيا باسفيك جورنال أوف كلينيكال نيوترشن” في عام 2011.

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فوائد الكيوي

ووفقًا للخبراء، فإن فاكهة الكيوي تحتوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى فيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة ضبط مواعيد النوم.

وتشمل التوصيات الأخرى عدم تناول الكافيين في المساء، حيث يمكن أن يبقى تأثيره في الجسم يستغرق لمدة تصل إلى 10 ساعات.

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ممارسة التمارين في الصباح

علاوة على نصائح بممارسة التمارين في الصباح بدلاً من الليل.

وتابعوا: “وجدت دراسة أجراها يوجيرو ياماناكا وزملاؤه عام 2015 أن التمرينات الرياضية القوية قبل النوم تعطل إيقاع الجسم الطبيعي وتجعل النوم أكثر صعوبة.

وبحسب الخبراء، فإن “هذا يجعل من الصعب الالتزام بجدول النوم، وكذلك يقلل من جودة النوم التي يتم تحقيقها بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة قبل النوم”.

“وجدت هذه الدراسة أن نوم حركة العين السريعة انخفض بنسبة 10.5 في المائة لدى الأشخاص الذين مارسوا تمارين مكثفة قبل النوم”، وفق الخبراء..

وشددوا على أن “نوم حركة العين السريعة مهم لأنه الوقت الذي يوطد فيه الدماغ الذكريات، ويلزم الأشياء التي تعلمتها خلال النهار بذاكرة طويلة المدى، بالإضافة إلى أنه الوقت الذي تحلم فيه بشكل واضح”.

ووجدت تلك الدراسة أيضًا أن التمارين الصباحية حسنت بالفعل من جودة النوم.

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