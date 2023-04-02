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للطلاب وأولياء الأمور.. هذه مواعيد بداية ونهاية الإجازات المطولة القادمة

للطلاب وأولياء الأمور.. هذه مواعيد بداية ونهاية الإجازات المطولة القادمة

للطلاب وأولياء الأمور.. هذه مواعيد بداية ونهاية الإجازات المطولة القادمة
٠٣:٠٢:٠٣ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “الميدان التعليمي” عن تواريخ الإجازات التي من المقرر أن يحصل عليها الطلاب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 9/22، على أن تكون العودة بعد إجازة العيد يوم الأربعاء 10/6

وأيضا يحصل الطلاب على إجازة مطولة (يومي الأحد والإثنين) 8-9 /11، فضلا عن بداية إجازة نهاية العام_الدراسي والتي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 12/4.

وكانت وزارة التعليم، كشفت – في وقت سابق – أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله إجازتان فقط.

وأوضحت في انفوجراف نشرته مدونة “الميدان التعليمي”، أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله إجازة عيد الفطر و إجازة مطولة واحدة.

الفصل الدراسي الثالث انطلق في 20 شعبان

وأكدت أن الفصل الثالث للعام الحالي انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

* تواريخ هامة:

1 – بداية الفصل الدراسي الثالث تكون يوم الأحد الموافق 20/8/1444هـ.

2 – بداية إجازة عيد الفطر تكون بنهاية دوام الخميس 22/9/1444هـ.

3 – عودة الدراسة بعد عيد الفطر تكون الأربعاء 6 /10/1444هـ.

4 – إجازة نهاية أسبوع مطولة – الأحد والاثنين 8 – 9 / 11 – 1444هـ.

5 – بداية إجازة نهاية العام الدراسي – نهاية دوام الخميس 4/12/1444هـ.

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الكلمات الدلالية:
إجازات الطلاب إجازة الطلاب الطلاب الميدان التعليمي

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