الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
7 نصائح للحفاظ على نفسك من “السمنة” في رمضان
“تعليم الشرقية” تفتح باب الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر للعام القادم
عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم بينهم محافظا الدرعية ومؤسسة التأمينات
لا تفوتها كل ليلة.. هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أفضل
تنبيه مهم من “الصحة” بخصوص تطعيمات الأطفال
توضيح مهم من “سكني” بشأن إمكانية المديونيات

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذه الأماكن في مكة المكرمة ابتداءً من الغد

تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذه الأماكن في مكة المكرمة ابتداءً من الغد

تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذه الأماكن في مكة المكرمة ابتداءً من الغد
٠٢:٤١:٤٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” من التواجد في بعض المناطق غدًا بمكة المكرمة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء عمليات الرش في بعض المناطق خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء.

لذا حث على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مواقع رش المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة.

وأوضح مركز “وقاء” في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، أن “الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالتعاون مع وقاء، تدعو المواطنين والمقيمين ومربي الماشية النحالين والمزارعين بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/9/1444هـ”.

اقرأ أيضًا:

انتشار “الجراد النطاط” في العاصمة المقدسة.. وبيان عاجل حول أضراره على المحاصيل الزراعية (فيديو)

المناطق الثلاث

وأضاف مركز “وقاء”، أن المناطق المستهدفة هي:

-المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة التنقية (الطريق العام مكة- الليث).

-المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة خمسة نجوم جنوب مكة (غرب أبراج الضغط العالي)

-المناطق الخضرية والمستنقعات جنوب مكة (من غرب أبراج الضغط العالي إلى نهاية طريق الليث).
https://twitter.com/WeqaaCenter/status/1642433752289648644?s=20

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من المركز الوطني للوقاية لسكان منطقة الجوف.. ما الأمر؟

الكلمات الدلالية:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وقاء طائرات الرش مكة المكرمةـ رش مبيدات وقاء

مواد ذات صلة

المزيد
“البلديات” ترفض إجبار المواطنين على دعم شركة “مصفق جدة”

“البلديات” ترفض إجبار المواطنين على دعم شركة “مصفق جدة”

٠٢:٣٨ ص، الأثنين، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤
نائب رئيس اتحاد اليد: قطعنا على أنفسنا وعداً بتطوير كرة اليد النسائية

نائب رئيس اتحاد اليد: قطعنا على أنفسنا وعداً بتطوير كرة اليد النسائية

٠٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠١٣
“التجارة” تُغرِّم شركة أعلنت عن تخفيضات بصورة مخالفة

“التجارة” تُغرِّم شركة أعلنت عن تخفيضات بصورة مخالفة

٠٦:١٤ م، الأثنين، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤
تعرّف على الخدمات التي قدمتها وزارة الإعلام خلال موسم الحج

تعرّف على الخدمات التي قدمتها وزارة الإعلام خلال موسم الحج

١٢:٣٥ ص، الأربعاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *