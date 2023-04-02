تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذه الأماكن في مكة المكرمة ابتداءً من الغد

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” من التواجد في بعض المناطق غدًا بمكة المكرمة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء عمليات الرش في بعض المناطق خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء.

لذا حث على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مواقع رش المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة.

وأوضح مركز “وقاء” في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، أن “الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالتعاون مع وقاء، تدعو المواطنين والمقيمين ومربي الماشية النحالين والمزارعين بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/9/1444هـ”.

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المناطق الثلاث

وأضاف مركز “وقاء”، أن المناطق المستهدفة هي:

-المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة التنقية (الطريق العام مكة- الليث).

-المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة خمسة نجوم جنوب مكة (غرب أبراج الضغط العالي)

-المناطق الخضرية والمستنقعات جنوب مكة (من غرب أبراج الضغط العالي إلى نهاية طريق الليث).

https://twitter.com/WeqaaCenter/status/1642433752289648644?s=20

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