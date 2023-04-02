احذر.. أبرز أساليب الاحتيال المستخدمة في قطاع الإيجار العقاري

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كشف برنامج إيجار، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، عن أبرز أساليب الاحتيال المستخدمة في قطاع الإيجار العقاري.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الوعي بالأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، يجنب مخاطر الوقوع فيها.

وأشار إلى أن أبرز أساليب الاحتيال المستخدمة في قطاع الإيجار العقاري، والتي يجب الحذر منها، هي:

1 – طلب تحويل مبلغ لفرد لحجز الوحدة.

2 – الإعلانات المكررة في المنصات العقارية.

3 – الإعلانات عن وجود عقارات إيجاريه بأسعار مغرية.

4 – المكالمات الهاتفية التي تروج لوجود وحدات إيجارات شاغرة.

ضرورة التعامل مع وسيط عقاري معتمد

وأكد أن الوعي بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد، واستخدام مزايا إيجار يسهم في حمايتك من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.

حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري لشهر رمضان

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت منصة جود الإسكان حملتها اكتتاب جود الإسكان الخيري لشهر رمضان من هذا العام.

وذلك بهدف تعزيز التكافل المجتمعي وتشجيع العطاءات الخيرية من أهل الجود؛ ودعم الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني.

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