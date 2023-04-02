“مايكروسوفت” تزيد المنافسة في مجال “شات الذكاء الاصطناعي” بهذه التقنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نسخة جديدة من برنامج التواصل المكتبي “تيمز” مدعومة بالذكاء الصناعي.

وتسعى “مايكروسوفت” لتعزيز قدرات منتجاتها باستخدام خدمات الذكاء الصناعي مثل منصة المحادثة “شات جي بي تي” التي تطورها شركة “أوبن أيه آي”.

شات جي بي تي

وقالت مايكرسوفوت التي تمتلك أيضا شركة “أوبن أيه آي”، إن التقنية الجديدة المعروفة باسم “كو بايلوت” في برنامج “تيمز” تجمع بين قوة نماذج اللغة الكبيرة المستخدمة في “شات جي بي تي” وبيانات المستخدم في تطبيقات “مايكروسوفت جراف” و”مايكروسوفت 365″.

من جهته، قال جيف تيبر مدير “مايكروسوفت” إن النسخة الجديدة من “تيمز” أسرع بمقدار الضعف عن النسخة السابقة، في حين تشغل نصف المساحة على القرص الصلب لجهاز الكومبيوتر.

يذكر أن “مايكروسوفت” أطلقت تطبيق “تيمز” عام 2017 رداً على ظهور منصة “سلاك” الناشئة الموجود مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

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