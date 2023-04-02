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“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف لهذه التنظيمات
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“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف لهذه التنظيمات

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف لهذه التنظيمات

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف لهذه التنظيمات
٠١:٥١:١٦ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، ومنصة “تليجرام”، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، 6.004.218 مليون محتوى متطرف.

إغلاق 1840 قناة تروج للأفكار المتطرفة

وأكد المركز أنه أغلق 1840 قناة استُخدمت في بث وترويج الأفكار المتطرفة، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية، هي “داعش والقاعدة و هيئة تحرير الشام”.

وأوضح أنه تمكن من رصد النشاط الرقمي المتطرف للتنظيمات الثلاث باللغة العربية على منصة (تليجرام)، والذي جاء كالتالي:

– ( 2.773.902 ) مليون محتوى متطرف في 477 قناة عائدة لهيئة تحرير الشام.

– ( 1.807.215 ) مليون محتوى متطرف في ( 1040 ) قناة عائدة لتنظيم داعش.

– فيما كان لتنظيم القاعدة الإرهابي ( 1.423.101 ) مليون محتوى متطرف على ( 323 ) قناة.

وسجل فريق رصد “اعتدال” في التاسع من يناير 2023م، نشاطًا مكثفًا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر “تليجرام” للتنظيمات المُشار إليها بـ ( 451.911 ) محتوى متطرف.

 ويوم 27 مارس الجاري سجل نشاطًا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بعدد 101 قناة في يوم واحد.

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مما يذكر أن التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام)، يتواصل للعام الثاني على التوالي ليصل عدد ما تم إزالته من فبراير 2022 حتى الآن( 21.026.169 ) مليون محتوى متطرف وإغلاق ( 8664 ) قناة متطرفة.

الكلمات الدلالية:
اعتدال الإرهاب القاعدة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف تحرير الشام داعش منصة تليجرام

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