واعتقالات ومداهمات.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

بحماية قوات الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

اعتقال 239 فلسطينيًا من القدس المحتلة

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 239 فلسطينيًا من القدس المحتلة خلال مارس الماضي، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

الاحتلال يعتقل شابين غرب رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: محمد أبو عادي، وشادي أبو عادي، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من مدينة الخليل

وأقدم الاحتلال على اعتقال الفلسطيني يعقوب إبراهيم الطويل، ونجله وائل، بعد أن داهمت منزلهما، وفتشته في منطقة وادي القاضي بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

مستوطنون يدمرون زراعات وأشتالًا شرق طولكرم

وحسب وكالة “وفا”، فقد دمر مستوطنون، الليلة الماضية، أربع غرف زراعية واشتالا في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقاموا بتدمير 4 غرف زراعية مبنية من الحجر القديم والصفيح والخشب، وتخريب محتوياتها من معدات زراعية، ومزرعة صغيرة للدواجن.

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إضافة إلى تلويث بئر المياه بسكب مواد قذرة داخله، وتكسير أشتال تين وعنب وزيتون في محيط الغرف.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الممارسات التعسفية من عصابات المستوطنين ليست الأولى، وهي استمرار للاعتداءات المتكررة لتحقيق أهدافهم الاستيطانية، وتهجير سكان القرية.