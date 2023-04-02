انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأحد، في الأسواق، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.77 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.96 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.06 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.33 ، وعيار 14 بـ 139.52 وعيار 12 سجل 118.89 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7395 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237.772.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

وأول أمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.17 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.24 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.28 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.38 ، وعيار 14 بـ 139.52 .

وبلغ سعر أوقية الذهب 7438 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1674 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,173 .

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات