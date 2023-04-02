الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
رباعية الدفع.. “بورشه” تزيح الستار عن مركبتها الفاخرة الجديدة(فيديو)
هل قطرة الأذن والعين والأنف تفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب
استقرار اليورو وانخفاض “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
واعتقالات ومداهمات.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
لهذا السبب.. لا تستخدم بيانات سرية على “شات جي بي تي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
٠١:٢٥:٥٩ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأحد، في الأسواق، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.77 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.96 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.06 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.33 ، وعيار 14 بـ 139.52 وعيار 12 سجل 118.89 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7395 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237.772.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

وأول أمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.17 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.24 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.28 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.38 ، وعيار 14 بـ 139.52 .

وبلغ سعر أوقية الذهب 7438 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1674 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,173 .

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
«وول ستريت جورنال» تكشف «تهميش» إيران لنظام الأسد في سوريا

«وول ستريت جورنال» تكشف «تهميش» إيران لنظام الأسد في سوريا

١١:٥٣ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
براميل التخزين تقود إلى ضبط مصنعي خمور بالطائف.. والجناة يلوذون بالفرار

براميل التخزين تقود إلى ضبط مصنعي خمور بالطائف.. والجناة يلوذون بالفرار

٠١:٢٢ ص، الجمعة، ٠٥ فبراير ٢٠١٦
الصحة تطلق «ألو رمضان» باستضافة نخبة من الأطباء للإجابة عن الاستفسارات

الصحة تطلق «ألو رمضان» باستضافة نخبة من الأطباء للإجابة عن الاستفسارات

١٢:١٦ ص، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠١٦
توقعات الطقس: أمطار على “الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية”

توقعات الطقس: أمطار على “الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية”

٠٧:١٨ ص، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *