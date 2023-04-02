رباعية الدفع.. “بورشه” تزيح الستار عن مركبتها الفاخرة الجديدة(فيديو)

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سرّبت شركة “بورشه”، عملاق المركبات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي، صورًا وفيديوهات عن المركبة “Cayenne” الجديدة التي صممت لتكون من بين أفضل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها تطورًا.

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التصميم الخارجي لمركبة بورشه الجديدة

وحصلت المركبة على العديد من التعديلات بالنسبة للتصميم الخارجي، إذ اختلف فيها شكل شبك المبرد الأمامي والفتحات الهوائية، وأشكال ممتصات الصدمات، كما حصلت على مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

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التصميم الداخلي لمركبة بورشه الجديدة

أما داخليًا، فقد حصلت المركبة على واجهة قيادة عصرية فيها شاشة منحنية من دون حواف موضوعة قبالة السائق، وجهّزت الواجهة بلوحة تمتد على كامل عرضها وتمتاز بخاصية اللمس.

أما المقود فجاء شبيهًا بذلك الموجود في مركبات Porsche 911 الجديدة، وزر التحكم بوضعيات الحركة انتقل ليصبح أسفل ويمين المقود.

وحصلت المركبة على أنظمة صوت جديدة، وتصميم مختلف للمقاعد والعناصر الداخلية، وزودت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد.

كما جهّزت بأنظمة مولتيميديا جديدة يمكن إدارتها لاسلكيًا عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

ودعمتها Porsche بعدة أنظمة قيادة منها : Normal وOffroad وSport وSport Plus.

وزودت المركبة بأنظمة أمان متطورة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

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عدة أنواع من المحركات

وستحصل المركبة على عدة أنواع من المحركات: محرك V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 354 حصانا، ومحرك V8 بسعة 4.0 ليتر وعزم 474 حصانًا، أما نسخ Cayenne Turbo GT فستأتي بمحركات بعزم 660 حصانًا.