لهذا السبب.. لا تستخدم بيانات سرية على “شات جي بي تي”

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حذر خبراء ألمان من مخاطر تقديم معلومات حساسة أثناء استخدام منصة “شات جي.بي.تي” بسبب ضعف عوامل حماية البيانات والمحافظة على السرية.

وقال الخبراء بمعهد هاسو بلاتنر إنستيتيوت (إتش.بي.آي) الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، إنه إلى جانب المخاوف من أن تقدم منصة “شات جي.بي.تي” إجابات خطأ أو مزيفة على الأسئلة، فإن هذه الخدمة لا يجب اعتبارها مكانًا جيدًا للمحافظة على السرية.

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منصات محادثة الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على منصات محادثة الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي.بي.تي” و”جوجل بارد” في حياتهم اليومية، لذلك يحذر خبراء أمن البيانات من تداول المعلومات السرية عبر هذه المنصات.

ويحذر خبراء معهد إتش.بي.آي من أن المستخدمين قد يندفعون لإضافة بيانات حساسة على المنصة، نظرًا لأنه كلما قدم لها المستخدم معلومات، تمكنت من تقديم إجابات بطريقة أفضل وأذكى.

وأي مستخدم يتداول معلومات سرية على أي منصة ذكاء اصطناعي، فإنه يخاطر بالتخلي عن سرية بياناته، وفق تأكيد سياسة الخصوصية على منصة “شات جي.بي.تي”.

تقول شركة أوبن.أيه المطورة لمنصة شات جي.بي.تي: “كجزء من التزامنا بالسلامة والمسؤولية، نراجع محادثاتنا لتحسين أنظمتنا والتأكد من التزام المحتوى بسياساتنا واشتراطات السلامة”.

وأوضحت أن موظفي المنصة يستطيعون رؤية ما يكتبه المستخدمون، في حين توفر الشركة خاصية حذف البيانات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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تنبيهات بخصوص استخدام الأسرار الشخصية

وقال خبراء معهد تكنولوجيا المعلومات الألماني إنه لايجب الإبقاء على الأسرار الشخصية فقط بعيدًا عن منصات الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضًا معلومات الشركات.

وأشاروا إلى أنه على الموظفين الحذر عند السماح لأي منصة ذكاء اصطناعي بالوصول إلى بيانات شركاتهم.

وحذروا من أن أي شخص يقوم بتحميل البيانات الداخلية لموظفي شركاتهم لكي يستخدمها في إعداد عرض تقديمي أو يستعين بمنصة شات جي.بي.تي لترتيب وتحليل الأرقام المالية للشركة فإنه يعرض بيانات الشركة للخطر.

وحذرت شركة أمن البيانات سايبر هيفن من أن الكثير من الشركات تسرب بيانات حساسة “مئات المرات كل أسبوع” نتيجة مبالغة الموظفين في استخدام شات جي.بي.تي.