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استقرار اليورو وانخفاض “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار اليورو وانخفاض “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار اليورو وانخفاض “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠١:١٩:٢٩ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، 2 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.10

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انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08.

اقرأ أيضًا:

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.11

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية الدولار العملات اليورو سعر اليورو

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