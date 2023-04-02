استقرار اليورو وانخفاض “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، 2 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.97
دينار كويتي 12.24
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.63
فرنك سويسري 4.10
اقرأ أيضًا:
انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
أسعار العملات أمس
وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08.
اقرأ أيضًا:
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.96
دينار كويتي 12.24
ريال عماني 9.75
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.65
فرنك سويسري 4.11
اقرأ أيضًا:
الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي