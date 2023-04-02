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10 حالات يعاقب فيها الممارس الصحي بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال

10 حالات يعاقب فيها الممارس الصحي بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال

10 حالات يعاقب فيها الممارس الصحي بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال
١٢:٥٦:٠٧ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت لائحة العقوبات الموقعة على المخالفين في المجال الصحي عن حالات يعاقب فيها الممارس الصحي بالسجن والغرامة.

10 حالات

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، الحالات الآتية:

1 – كل ممارس صحي أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، بحسب “عكاظ”.

2- الممارس الصحي الذي سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها.

3- الممارس الصحي الذي امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع.

4- كذا الممارس الصحي الذي زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى.

5- من طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها.

6- من حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد.

7- من أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها.

8- من احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسـمح بـه تعليمـات الوزارة أو الجهة المختصة، ما عدا الصيدليات.

9- من باع الأدوية للمستفيدين، باستثناء بيعها في الصيدليات، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة.

10- من سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة أو من آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك.

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