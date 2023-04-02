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هل قطرة الأذن والعين والأنف تفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب
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هل قطرة الأذن والعين والأنف تفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب

هل قطرة الأذن والعين والأنف تفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب

هل قطرة الأذن والعين والأنف تفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب
٠١:٢٢:٢١ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن قطرة الأذن والعين والأنف لا تفطر الصائم.

قطرة الأذن لا تفطر الصائم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأذن ليست بمنفذ معتاد للطعام أو الشراب، حتى لو وجد الصائم طعم القطرة في حلقه فإن هذه رطوبة وليس نفوذًا للقطرة إلى الجوف.

قطرة العين لا تفطر الصائم

وأضاف أنه لم يعهد أن أحدًا أعطي الغذاء عن طريق الأذن، وهكذا أيضًا بالنسبة للعين، مؤكدًا أن قطرة العين لا تفطر الصائم.

قطرة الأنف تفطر الصائم

وأكد أن العين ليست منفذًا معتاد للطعام والشراب، مشددًا في الوقت نفسه على أن قطرة الأنف إذا وصل ماؤها إلى الجوف فإنها تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ للطعام والشراب عن تعذر إعطاء المريض الطعام والشراب عن طريق الفم.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا”، حيث نهى عن الاستنشاق إذا كان المرء صائمًا خشية أن ينفذ شيء من الماء إلى الجوف.

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