الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
6 أوقات لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان
احذر هذه العادة الغذائية السيئة في السحور.. تسبب الأرق
أعلاها 34 وأقلها 6.. درجات الحرارة المسجلة في يوم 11 رمضان
هاشتاق “١١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجعل لنا نصيبًا من المغفرة”
“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)
خبير طقس يُحذر من تأثير كتلة باردة أصلها قطبي على معظم المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

6 أوقات لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان

6 أوقات لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان

6 أوقات لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان
١٢:٣٤:٤٠ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد المجلس الصحي السعودي، أوقات قياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان.

ونصح الدكتور رائد عبدالعزيز الدهش، استشاري غدد صماء وسكري، مريض السكري بإجراء فحص السكر في الدم خلال شهر رمضان” في الأوقات التالية:

-عند الاستيقاظ من النوم.

-في منتصف النهار.

-قبل وجبة الإفطار.

-بعد وجبة الإفطار بساعتين.

-قبل وجبة السحور.

-بعد وجبة السحور بساعتين.

اقرأ أيضًا:

“الصحة” لمرضى السكري: هذه حالات الإفطار في الصيام ضمن حملة “رمضان مفتاح”

متى يفطر مريض السكري؟

ويُنصح مرضى السكّري من النوع 1 عمومًا بعدم الصيام خلال شهر رمضان.

بينما قد يستطيع المرضى المصابون بالسكري من النوع 2، الصيام طالما كانت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء.

لكن، يُنصح هؤلاء المرضى قبل الصيام باستشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.

وبشكل عام، نصحت وزارة الصحة بالإفطار وقطع الصيام في رمضان عندما يكون السكر أقل من 70، أو أكثر من 300.

اقرأ أيضًا:

“الصحة”: في هذه الحالة يجب على مريض السكري الإفطار فورًا

الكلمات الدلالية:
أوقات قياس مستوى السكر في الدم السكر في شهر رمضان متى يفطر مريض السكري؟ المجلس الصحي السعودي

مواد ذات صلة

المزيد
الاستخبارات البريطانية تكشف سبب حشد الروس لقواتهم جنوب أوكرانيا

الاستخبارات البريطانية تكشف سبب حشد الروس لقواتهم جنوب أوكرانيا

١٢:٣٤ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
اتفاقية عسكرية بين المملكة وحكومة روسيا الاتحادية

اتفاقية عسكرية بين المملكة وحكومة روسيا الاتحادية

٠٩:٥٠ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠١٥
حريق يلتهم 10 آلاف متر2 من أشجار جبل «أثرب» في «بارق» (صور)

حريق يلتهم 10 آلاف متر2 من أشجار جبل «أثرب» في «بارق» (صور)

٠٦:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧
“قنصل المملكة” يؤكد: القاتل في فيديو “فتاة دبي” ليس سعودياً

“قنصل المملكة” يؤكد: القاتل في فيديو “فتاة دبي” ليس سعودياً

٠٢:٤١ ص، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *