6 أوقات لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان

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حدد المجلس الصحي السعودي، أوقات قياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان.

ونصح الدكتور رائد عبدالعزيز الدهش، استشاري غدد صماء وسكري، مريض السكري بإجراء فحص السكر في الدم خلال شهر رمضان” في الأوقات التالية:

-عند الاستيقاظ من النوم.

-في منتصف النهار.

-قبل وجبة الإفطار.

-بعد وجبة الإفطار بساعتين.

-قبل وجبة السحور.

-بعد وجبة السحور بساعتين.

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متى يفطر مريض السكري؟

ويُنصح مرضى السكّري من النوع 1 عمومًا بعدم الصيام خلال شهر رمضان.

بينما قد يستطيع المرضى المصابون بالسكري من النوع 2، الصيام طالما كانت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء.

لكن، يُنصح هؤلاء المرضى قبل الصيام باستشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.

وبشكل عام، نصحت وزارة الصحة بالإفطار وقطع الصيام في رمضان عندما يكون السكر أقل من 70، أو أكثر من 300.

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