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أعلاها 34 وأقلها 6.. درجات الحرارة المسجلة في يوم 11 رمضان
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أعلاها 34 وأقلها 6.. درجات الحرارة المسجلة في يوم 11 رمضان

أعلاها 34 وأقلها 6.. درجات الحرارة المسجلة في يوم 11 رمضان

أعلاها 34 وأقلها 6.. درجات الحرارة المسجلة في يوم 11 رمضان
١٢:٠٨:١٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة.

 كما سجل 33 في جازان و31 درجة في شرورة، و30 في المدينة المنورة ونجران وبيشة وجدة والقنفذة وينبع.

وسجل 25 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 6 درجات مئوية.

القريات 7 درجة مئوية.

عرعر 8 درجة مئوية.

حائل وسكاكا وتبوك 9 درجات.

وحفر الباطن والمجمعة 10 درجات.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الحالة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

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