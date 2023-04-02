الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
احذر هذه العادة الغذائية السيئة في السحور.. تسبب الأرق
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احذر هذه العادة الغذائية السيئة في السحور.. تسبب الأرق

احذر هذه العادة الغذائية السيئة في السحور.. تسبب الأرق

احذر هذه العادة الغذائية السيئة في السحور.. تسبب الأرق
١٢:٠٩:٣٥ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب، من تناول القهوة في السحور بسبب الآثار المترتبة على ذلك.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: “عادة غذائية سيئة في رمضان: أن يختم قبل الإمساك مباشرة بكوب من القهوة!! والسبب أن القهوة تسبب الأرق والإدرار وتعرضك للجفاف وتزيد من الحموضة + ارتجاع المرئ”.

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الطريقة المثلى للحد من استهلاك الكافيين

وكانت وزارة الصحة قد حددت الطريقة المثلى للحد من استهلاك الكافيين عبر عدة خطوات تبدأ بتقليل الاستهلاك إلى نصف كوب يوميًا قبل بداية الشهر الكريم.

وأوضحت، أن تقليل استهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًا تحتوي على الكافيين يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض انسحاب الكافيين.

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وأشارت إلى أنه بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.

ونصحت بضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث إن زيادة كمية الماء التى يقوم الشخص بتناولها عقب الإفطار يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالصداع الناجم عن تقليل الكافيين، فهذه المادة تسبب كثرة التبول ما يؤدى إلى نقص السوائل فى الجسم، وهذا يسبب الشعور بالصداع.

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الدكتور خالد النمر تناول القهوة في السحور عادة غذائية سيئة في رمضان: الطريقة المثلى للحد من استهلاك الكافيين

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