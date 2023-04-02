هاشتاق “١١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجعل لنا نصيبًا من المغفرة”

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تصدر هاشتاق “11 رمضان” الترند في المملكة، اليوم الأحد، وسط أدعية عديدة متداولة بين المغردين.

وحرص المغردون على ترويج الأدعية الجميلة والعبارات المؤثرة، مؤكدين أن فضل هذه الأيام عظيم.

وقال مغرد: اللهم يا مغيّر الأحوال غيّر حالي إلى أحسن حال، وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي، واصرف عني كل ما هو شر لي إنك على كل شيءٍ قدير .

دعوات لتفريج الكرب

وأضاف آخر قائلا: “اللهم ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها، اللهم اكشف غمّتنا وفرّج كربتنا وأغث لهفتنا واحفظنا من شتات الأمر ومسِّ الضرّ وضيق الصدر وعذاب القبر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليسر والعقوق بعد البر وامنُن علينا بدوام العافية والستر.

وتابع مغرد ثالث قائلاً: “اللهم إن أيام رمضان تمضي سريعة.. فاجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من المغفرة.. والعتق من النار”.

وقال مغرد رابع: “يارب اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته.. اللهم اجعل كل ما دعيناه لك سراً وجهراً تكتبه لنا واقعاً يفرح به قلوبنا.. يارب ارزقنا رضاك والجنه واجعلنا ممن توليتهم برحمتك”.

ومع اقتراب النصف من رمضان يبدأ الصائمون في استشعار الخوف من انقضاء الشهر الكريم دون تحقيق ما يريدون من العبادات، في الوقت الذي يسارع فيه آخرون ويجتهدون في القيام وقراءة القرآن.

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