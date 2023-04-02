إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، أنه سيجري مشاورات مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، خلال يومين.

وأوضح – حسب “العربية” – أن طهران تضع الآن اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير الخارجية.

إعادة العلاقات مع المملكة خطوة في الاتجاه الصحيح

وكان عبداللهيان، صرح قبل أيام، أنه بحث هاتفيًا مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، إمكانية إجراء لقاء في أقرب وقت.

وأوضح أنه لدى إيران اختلافات في وجهات النظر مع المملكة وهذا لا يعيق تطوير العلاقات، وأن بلاده مهتمة بتحسين العلاقات مع جيرانها، مؤكدًا أن إعادة العلاقات مع الرياض خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية إيران

الوزيران يتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان

وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

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