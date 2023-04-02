الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
خبير طقس يُحذر من تأثير كتلة باردة أصلها قطبي على معظم المناطق
تفاديًا للمخاطر.. 5 خطوات للاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز
إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة
تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة
وزير الشؤون الإسلامية: تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن
خدمة اليوم.. خطوتان لتمكين الراغبين بالعمل لدى المنشآت من التسجيل في موقع أجير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة

إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة

إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة
١١:٤١:١٢ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، أنه سيجري مشاورات مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، خلال يومين.

وأوضح – حسب “العربية” – أن طهران تضع الآن اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير الخارجية.

إعادة العلاقات مع المملكة خطوة في الاتجاه الصحيح

وكان عبداللهيان، صرح قبل أيام، أنه بحث هاتفيًا مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، إمكانية إجراء لقاء في أقرب وقت.

وأوضح أنه لدى إيران اختلافات في وجهات النظر مع المملكة وهذا لا يعيق تطوير العلاقات، وأن بلاده مهتمة بتحسين العلاقات مع جيرانها، مؤكدًا أن إعادة العلاقات مع الرياض خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية إيران

الوزيران يتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان

وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

اقرأ أيضًا:

مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية

إيران: اتفقنا مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما

الكلمات الدلالية:
أمير عبداللهيان إيران العلاقات الإيرانية السعودية بن فرحان طهران وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
بيشة.. الإطاحة بـ4 متهمين طعنوا شابا أمام مستشفى الملك عبدالله

بيشة.. الإطاحة بـ4 متهمين طعنوا شابا أمام مستشفى الملك عبدالله

٠٥:٠٦ م، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧
أمير مكة: المملكة لم تمنع مسلماً من دخول المسجد الحرام

أمير مكة: المملكة لم تمنع مسلماً من دخول المسجد الحرام

٠١:١١ ص، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
اليوم.. «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال المرشحين للمطابقة النهائية على الوظائف التعليمية

اليوم.. «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال المرشحين للمطابقة النهائية على الوظائف التعليمية

٠٢:٠٠ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠١٦
مطار جدة لـ«تواصل»: محاسبة المسؤولين عن رمي أمتعة المسافرين بعربة النقل

مطار جدة لـ«تواصل»: محاسبة المسؤولين عن رمي أمتعة المسافرين بعربة النقل

٠٦:٥١ م، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *