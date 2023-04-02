الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)
خبير طقس يُحذر من تأثير كتلة باردة أصلها قطبي على معظم المناطق
تفاديًا للمخاطر.. 5 خطوات للاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز
إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة
تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة
وزير الشؤون الإسلامية: تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)

“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)

“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)
١٢:٠٢:٢٩ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت “جمعية عرقة الخيرية”، حملة لجمع فائض الملابس باسم “قديمك جديدهم”.

ودشنت الجمعية، الحملة بالتعاون مع تطبيق “مرسول” وشركة “كلين”.

وعلى الرغم من أنه يغلب عليها الطابع الخيري، لكنها تحمل لمسة بيئة من خلال عملية إعادة تدوير الملابس.

وقال سامي العتيبي، الأمين العام لجمعية عرقية الخيرية، إن “هذا المشروع يعنى به الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات اجتماعية للمحتاجين من المساعدات العينية والمادية”.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”: “استقبال الملابس المستعملة يتم عبر سلسلة من الإجراءات التي تحفظ كرامة المحتاج، وبما يؤدي إلى وصول المساعدات إلى مستحقيها”.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف

14 نقطة لاستقبال فائض الملابس

وخصصت الجمعية، 14 نقطة لاستقبال فائض الملابس.

ويتم طلب الخدمة من تطبيق “مرسول” على مدار اليوم، بسعر ثابت بقيمة 9ر يالات.

بينما تعمل شركة “كلين” على غسل الملابس وإصلاحها وتعقيمها وكيها.

اقرأ أيضًا:

جمعية «عرقة» الخيرية توزع 500 وجبة إفطار يومياً (صور)

جمعية عرقة الخيرية

وتأسست جمعية عرقة الخيرية في 1430/05/10هـ و سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (489)

وتقول الجمعية إنها نرحب بالتعاون مع الجميع ليعملوا من خلالها ومعها لتحقيق ذاتهم ولخدمة مجتمعهم وبناء وطنهم، ونتكامل مع شركائنا في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث لنحقق التنمية المستدامة.

وأضافت أنها ترفع شعار: “نرصد الحاجة ونحفظ كرامة المحتاج”.

وتابعت: “نعطي المحتاج حقًا من حقوقه ونؤهله ليكتفي بنفسه عن سؤال الناس، ومن هنا ندعو الجميع ليشارك في صناعة النجاح وتحقيق الطموح كلاً على قدر استطاعته”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم جمعية عرقة الخيرية حملة لجمع فائض الملابس قديمك جديدهم

مواد ذات صلة

المزيد
«العقاري» يوقّع اتفاقية مع «مؤسسة التقاعد» لحسْم الأقساط من «المعاش»

«العقاري» يوقّع اتفاقية مع «مؤسسة التقاعد» لحسْم الأقساط من «المعاش»

١١:٢٧ ص، الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧
“الإسكان” تتسلم من “البلديات” 536 ألف قطعة من مخططات المنح

“الإسكان” تتسلم من “البلديات” 536 ألف قطعة من مخططات المنح

٠٧:٤٧ ص، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥
175 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يصلون مكة

175 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يصلون مكة

٠٢:١٧ ص، الجمعة، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤
ينبع.. القبض على شابين تورطا في سرقة كيابل شركة الكهرباء

ينبع.. القبض على شابين تورطا في سرقة كيابل شركة الكهرباء

١٠:٠٤ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *