“قديمك جديدهم”.. “عرقة الخيرية” تطلق حملة لجمع فائض الملابس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت “جمعية عرقة الخيرية”، حملة لجمع فائض الملابس باسم “قديمك جديدهم”.

ودشنت الجمعية، الحملة بالتعاون مع تطبيق “مرسول” وشركة “كلين”.

وعلى الرغم من أنه يغلب عليها الطابع الخيري، لكنها تحمل لمسة بيئة من خلال عملية إعادة تدوير الملابس.

وقال سامي العتيبي، الأمين العام لجمعية عرقية الخيرية، إن “هذا المشروع يعنى به الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات اجتماعية للمحتاجين من المساعدات العينية والمادية”.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”: “استقبال الملابس المستعملة يتم عبر سلسلة من الإجراءات التي تحفظ كرامة المحتاج، وبما يؤدي إلى وصول المساعدات إلى مستحقيها”.

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14 نقطة لاستقبال فائض الملابس

وخصصت الجمعية، 14 نقطة لاستقبال فائض الملابس.

ويتم طلب الخدمة من تطبيق “مرسول” على مدار اليوم، بسعر ثابت بقيمة 9ر يالات.

بينما تعمل شركة “كلين” على غسل الملابس وإصلاحها وتعقيمها وكيها.

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جمعية عرقة الخيرية

وتأسست جمعية عرقة الخيرية في 1430/05/10هـ و سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (489)

وتقول الجمعية إنها نرحب بالتعاون مع الجميع ليعملوا من خلالها ومعها لتحقيق ذاتهم ولخدمة مجتمعهم وبناء وطنهم، ونتكامل مع شركائنا في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث لنحقق التنمية المستدامة.

وأضافت أنها ترفع شعار: “نرصد الحاجة ونحفظ كرامة المحتاج”.

وتابعت: “نعطي المحتاج حقًا من حقوقه ونؤهله ليكتفي بنفسه عن سؤال الناس، ومن هنا ندعو الجميع ليشارك في صناعة النجاح وتحقيق الطموح كلاً على قدر استطاعته”.