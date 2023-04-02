تفاديًا للمخاطر.. 5 خطوات للاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن خطوات الاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز.

وحددت في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” طريقة الاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز في الآتي:

-اختيار المكان الآمن والمناسب للأسطوانة.

-التأكد من التمديدات وسلامتها.

-إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ.

-تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز.

-الفحص الدوري للموقد والأفران.

ممارسات خاطئة

وتبرز من وقت لآخر تحذيرات من مخاطر الاستخدام الخاطئ لأسطوانات الغاز.

وحذرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” من ممارسات خاطئة، يلجأ إليها البعض للتعامل مع الأسطوانة بهدف زيادة تدفق الغاز.

وقالت، إن البعض يلجأ خاصة بعض المطاعم إلى طرق خارجية لتسخين الأسطوانات بغرض زيادة تدفق الغاز، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الغاز بسبب تحوله من الحالة السائلة إلى الغازية.

وأوضحت، أن هذه الطريقة تنطوي على مخاطر كبيرة، لا سيما تعريض أسطوانة الغاز لمصدر لهب مباشر ومستمر.

ونصحت بتجنب هذه الطريقة من أجل السلامة، واعتماد الحلول المتاحة، ومنها استخدام أكثر من أسطوانة، واستخدام منظم الغاز المناسب للاستخدام التجاري.

وأشارت شركة “غازكو”، إلى أن الحل الأفضل هو استخدام خزانات الغاز المركزية في حال تحققت اشتراطات السلامة لتركيبه.