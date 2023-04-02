خبير طقس يُحذر من تأثير كتلة باردة أصلها قطبي على معظم المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً من باردة على معظم مناطق المملكة عدا منطقة جازان فهي معتدلة.

تأثير ملحوظ لكتلة باردة أصلها قطبي

وحذر على حسابه في “تويتر”، من تأثير الكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق، مع وجود سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب وشرق المملكة.

رياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الرياح تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة تكون على محافظات الحناكية والمهد والعيص وخيبر.

وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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