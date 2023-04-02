وزير الشؤون الإسلامية: تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن

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أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن تعيين (25.714) إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه.

وقال آل الشيخ في حسابه الوزارة عبر موقع “تويتر”، إن “وزارة الشؤون الإسلامية ضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/6/1442هـ أنهت تعيين (25.714) إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه”.

وأضاف ان هناك تعيينات جديدة بالوزارة بلغت أكثر من 69 ألفًا ما بين إمام ومؤذن ومراقبين وحراس أمن.

تعيين 45 ألف موظف وموظفة

وأضاف: “وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات) سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ (45.000) موظف وموظفة”.

وتابع: “كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ في مختلف مناطق المملكة ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن”.

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