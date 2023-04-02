“تقويم التعليم” للمتغيبين عن حضور الاختبارات: يجب عليكم القيام بهذا الإجراء

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه بعد تحديد حالة الحضور “غائب” بإمكان الطالب التسجيل حسب المقاعد المتاحة.

تنويه مهم من تقويم التعليم حول اختبار القدرات

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، فرص اختبار القدرات العامة لطلاب الصف الثاني الثانوي فأعلى.

4 فرص الحد الأعلى للدخول

وذكر الحساب أن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

هدف الاختبار

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

1 – القدرة على فهم المقروء.

2 – والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

3 – القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

4 – والقدرة على الاستنتاج.

5 – القدرة على القياس.​

أقسامه

ينقسم الاختبار إلى جزئين: الجزء “اللفظي” والجزء “الكمي”، على هذا النحو:

استيعاب المقروء:

وهو فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها، من خلال الإجابة على أسئلة متعلقة بمضمون هذه النصوص.

إكمال الجمل:

وهي أسئلة ذات نصوص قصيرة ناقصة، وتعتمد على فهمها واستنباط ما تحتاج إليه من تتمات لتكوين جمل مفيدة.

التناظر اللفظي:

وتتعلق أسئلته بإدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، وقياسها على نظائر معطاة في الاختيارات، واحد منها يماثل ما جاء في مطلع السؤال.

الخطأ السياقي:

وهي أسئلة ذات طابع يركز على فهم المعنى العام للجملة، ثم تحديد الكلمة التي لا يتفق مدلولها مع سياق المعنى العام.

الارتباط والاختلاف:

وأسئلته تهتم بإدراك العلاقة التي تربط ثلاثة اختيارات ببعضها وتحديد الاختيار المختلف عنها. أو تمييز العلاقة الأكثر ارتباطًا من بين الاختيارات، وربطها بما جاء في صدر السؤال.​

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