تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للموظفين حول إصابة العمل

تواصل – فريق التحرير:

وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا للموظفين حول إصابة العمل.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين.

وأضاف أنه سيتم بحث الإصابة والتحقق منها وإفادة المستفيد وأنه للمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكن زيارة هذا الرابط.

وقف صرف تعويض ساند في هذه الحالة

وكانت المؤسسة أعلنت عن إمكانية وقف صرف تعويض نظام “ساند” إذا توافرت هذه الحالات.

وأكدت أنه يتم إيقاف صرف تعويض ساند عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة.

وأضافت أن الإيقاف يتم بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف أيهما أسبق، وإذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

معرفة سبب إيقاف صرف تعويض ساند

وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع لمعرفة سبب إيقاف صرف تعويض ساند عبر هذا الرابط.

موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

كما أكدت المؤسسة أنه يتم صرف التعويض شهريًا، علما بأن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

وأضافت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77، من نظام العمل.

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