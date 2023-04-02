خبير أورام يحذر: هذا الشامبو يمكن أن يسبب السرطان

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير أورام من أن استخدام بعض أنواع الشامبوهات الجافة، المحتوية على البنزول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، داعيًا للحد من استخدامه.

الشامبو يحتوي على مادة مسرطنة

وأضاف الخبير في معهد بلوخين الروسي للأورام، إيغور سامويلينكو، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “يمكن أن يسبب البنزول أنواعًا مختلفة من الأورام، اعتمادًا على ما يتلامس معه”.

وقال إنه “مادة مسرطنة واسعة الطيف”.

اقرأ أيضًا:

احذري: المواد الكيماوية في الشامبو تزيد خطر إصابتك بالسكري

البنزول يسبب أورامًا

وأشار إلى أن البنزول مادة شديدة التطاير، وفي حالة استنشاقها يمكن أن تسبب أوراما في الجهاز التنفسي العلوي والرئتين.

وفي حالة ملامستها للجلد يمكن أن تسبب أوراما.

اقرأ أيضًا:

خطر مميت.. شامبوهات الشعر تحتوي على مواد كيميائية “مسرطنة”

تحذيرات من استخدام الشامبو الجاف

وشدد الخبير على ضرورة تقليل تأثير المواد المسرطنة على الجسم.

وتابع أنه إذا تمت الإشارة إلى وجود البنزول على عبوة الشامبو الجاف فمن الأفضل الحد من استخدامه أو التخلي عنه على الإطلاق.

وذكر أن المشغل الأمريكي في هذا المجال أرسل في أكتوبر الماضي تحذيرات إلى دول أخرى من أن عددًا من أنواع الشامبو الجاف يحتوي على كمية مرتفعة من البنزول مشيرًا إلى أنه تم سحبها من المتاجر.

وتابع العالم أيضًا أن البنزول لا يستخدم في إنتاج الشامبو السائل، لذلك يعتبر هذا النوع من الشامبو أكثر أمنا من هذه الناحية.

اقرأ أيضًا:

هل الشامبوهات تتسبب في تساقط الشعر؟ استشاري يجيب