الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران
ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 21 قتيلاً
إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بمدينة الخليل
لأول مرة.. السماح برفع الأذان الخارجي بـ3 مساجد في نيويورك (فيديو)
عاجل.. بشرى سارة.. إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات
منها الشرقية والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبّرة على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران

تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران

تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران
٠٩:٢٧:٥٣ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضًا:

منها الشرقية والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبّرة على هذه المناطق

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران.

وأضاف أنها تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على جازان ونجران حتى هذا الموعد

حالة الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

حتى الـ 8 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم المدينة النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس نجران

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سحابة مظلمة تغطي سماء جنوب أملج في تبوك

شاهد.. سحابة مظلمة تغطي سماء جنوب أملج في تبوك

٠٤:٠٢ م، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠٢٣
“نزاهة”: فساد مالي وإداري في 15 مركزًا لغسيل الكلى

“نزاهة”: فساد مالي وإداري في 15 مركزًا لغسيل الكلى

٠٧:٢٢ م، السبت، ١٦ أغسطس ٢٠١٤
اليمن.. ميليشيا الحوثي تعدم 11 من عناصرها لعدم مشاركتهم في الحرب

اليمن.. ميليشيا الحوثي تعدم 11 من عناصرها لعدم مشاركتهم في الحرب

١١:١٧ م، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠١٦
أنقذت عائلة تعرضت لحادث مروري.. مغرّدون يطالبون بتكريم الطبيبة «رشا الظفيري»

أنقذت عائلة تعرضت لحادث مروري.. مغرّدون يطالبون بتكريم الطبيبة «رشا الظفيري»

١٠:٠٣ م، الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *