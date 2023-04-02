تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران.

وأضاف أنها تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.

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حالة الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.