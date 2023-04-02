ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 21 قتيلاً

تواصل – وكالات:

ارتفعت، اليوم الأحد، حصيلة ضحايا الأعاصير التي اجتاحت عدة ولايات أمريكية إلى 21 قتيلاً، بحسب “سبوتنيك”.

أضرار كارثية للأعاصير في الولايات المتحدة

أتت سلسلة الأعاصير القاسية بعد أسبوع واحد فقط من إعصار نادر وطويل الأمد خلّف 25 قتيلاً في غرب ميسيسيبي وشخص واحد في ألاباما.

في ولاية تينيسي، توفي سبعة أشخاص في مقاطعة ماكنيري، بالقرب من حدود ميسيسيبي، بعد الطقس القاسي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت إدارة شرطة آدامزفيل في مقاطعة ماكنيري على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت: “الأضرار والخسائر التي عانى منها مجتمعنا الليلة الماضية كانت كارثية”.

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أضرار كبيرة بالبلدات والمدن

وأضافت أن الأعاصير تسببت أيضًا بانهيار سقف صالة مسرح مزدحمة خلال حفلة موسيقية في ولاية إلينوي، كما ألحقت أضرارًا كبيرة في البلدات الصغيرة والمدن الكبيرة بالمنطقة.

وأوضحت الوكالة أن عشرات الأعاصير اجتاحت ليلاً 7 ولايات على الأقل، وتسببت بتدمير عدد من المنازل والشركات واقتلعت الأشجار، كما هبت عواصف أدت إلى اندلاع حرائق في الغابات.

وفي كوفينغتون في ولاية تينيسي، قالت إدارة الشرطة المحلية إن المدينة “كانت لا يمكن السير فيها” في أعقاب الإعصار.

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انقطاع التيار الكهربائي

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف بسبب العواصف التي اجتاحت مساحات شاسعة يقطنها نحو 85 مليون نسمة.

وفي كوفينغتون في ولاية تينيسي، قالت إدارة الشرطة المحلية إن المدينة “كانت لا يمكن السير فيها” في أعقاب الإعصار.

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قتلى الإعصار في الولايات الأمريكية

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في مدينة وين في شرق أركنساس، بحسب ما قاله إيلي لونغ الطبيب الشرعي في مقاطعة كروس.

كما تم الإبلاغ عن وفيات أخرى في ألاباما وإلينوي وميسيسيبي ومنطقة ليتل روك.

في أركنساس، اجتاحت أعاصير متعددة الولاية، جنبًا إلى جنب مع العواصف الرعدية الشديدة والبرد الذي هطل حجم كرة الجولف.

ونقلت أسوشييتد برس عن عمدة ليتل روك، فرانك سكوت جونيو، أن 2100 منزل أو شركة كانت في طريق الأعاصير؛ مبينًا أنه من غير الواضح بعد عدد المنازل المتضررة أو المدمرة.

وقال مسؤولون محليون في ليتل روك، قُتل شخص واحد على الأقل وتم نقل 24 إلى المستشفى.

ولحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمجمعات السكنية وواجهات المحلات، وفقا لقسم شرطة ليتل روك.