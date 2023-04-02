إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بمدينة الخليل

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بجروح

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.

في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين ومركباتهم جنوب مدينة نابلس، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وفق ما أفادت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

لافتةً النظر إلى أن المستوطنين قطعوا عدة طرق واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدينة.

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استشهاد فلسطيني في مدينة الخليل

ومن جهة أخر، استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- أن شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره استشهد برصاص قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 92 شهيداً.

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