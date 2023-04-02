لأول مرة.. السماح برفع الأذان الخارجي بـ3 مساجد في نيويورك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بعد الحصول على تصريح من السلطات الأمريكية، رفع الأذان في المكبرات الخارجية لأحد مساجد مدينة نيويورك الأمريكية.

ورحب المسلمون بهذه الخطوة التي تمكنهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا:

السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في استوريا الأمريكية

رفع الأذان الخارجي بمساجد في نيويورك

ونشرت وكالة أنباء الأناضول، مقطع فيديو يوثق رفع الأذان في مسجد دار الدعوى بحي أستوريا بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك.

وقالت الوكالة إن السلطات المحلية سمحت برفع الأذان الخارجي 3 مرات في مسجد حي أستوريا الذي يسكنه عدد كبير من المسلمين.

اقرأ أيضًا:

7500 سماعة تنقل الأذان من مكبرية المسجد الحرام

رفع الأذان الخارجي في مساجد بأستوريا

وقبل أيام أعلنت أمريكية من أصل مصري، تدعى رنا عبد الحميد، عبر حسابها على تويتر الحصول على ترخيص لرفع الأذان الخارجي في مساجد بأستوريا، وهو ما كان حدثاً نادراً.

وفي يونيو الماضي، أصبحت مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا، أول مدينة كبيرة في الولايات المتحدة تسمح بالأذان في أكثر من عشرين مسجدًا.

اقرأ أيضًا:

بـ 160 ألف إمام ومؤذن بمناطق المملكة.. تنفيذ برنامج “أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان”

قوانين رفع الأذان

ويستند القرار الأخير الذي يسمح برفع الأذان إلى قوانين تحديد مستوى قوة الصوت والحدود الساعية بما يتماشى مع قانون المدينة.

مما يعني أن الأذان الخاص بصلاتي الفجر والعشاء يتم بثه فقط في الداخل.

وقالت رنا عبد الحميد إن الفكرة جاءت لها من المنظمة التي تتبعها، وخصوصًا أنها منظمة تحاول تحسين مستوى حياة ووضع المسلمين في نيويورك.

وعبرت رنا عبر صفحتها على “فيسبوك” عن سعادتها بهذا القرار الذي وصفته بالتاريخي.

يشار إلى أنّ أنه يتواجد 3 مساجد شهيرة في ولاية نيويورك للمسلمين، إلا أنّ حالة رفع الأذان عبر مكبرات الصوت هي الأولى من نوعها بالمدينة.