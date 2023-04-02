عاجل.. بشرى سارة.. إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نُسُكNUSUK”.

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4 شروط لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

وأوضحت أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، وفق الشروط الآتية:

1 – الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية.

2 – أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل.

3 – أن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

4 – إمكانية إضافة مرافق حتى 13 مرافقًا في الحجز الواحد تشمل المَحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة.

ونوهت بأن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية، وأنه بالإمكان استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.

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باقات الحج لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

وحول باقات الحج، أوضحت الوزارة أن المتقدّمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات

وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.

إصدار التصاريح

وأضافت أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكّد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس “كوفيد-19″، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

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تسجيل الحج

وبينت أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدّم وبرقم جوّال غير مستخدم في حجز آخر، مشيرة إلى عن عدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.

وأكّدت الوزارة سهولة إجراء الحجز، مشيرة إلى أهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام “سداد” الإلكتروني؛ لأجل تفادي الإلغاء التلقائي.

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سياسة الاسترجاع

وفي حال الرغبة في الإلغاء أو عدم التمكّن من الحضور، أعلنت الوزارة سياسة استرجاع يطّلع عليها المتقدّم ضمن الشروط والأحكام قبل التقديم أو من خلال القسم المخصص في لوحة المستخدم.