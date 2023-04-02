منها الشرقية والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبّرة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.