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دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. “اللهم أنت السلام ومنك السلام”
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دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. “اللهم أنت السلام ومنك السلام”

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. “اللهم أنت السلام ومنك السلام”

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. “اللهم أنت السلام ومنك السلام”
٠٢:٠٠:٢٩ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارف شهر رمضان المبارك على الانتصاف، فيما يسعى المسلمون في أصقاع الأرض كافة إلى اغتنام أيامه ولياليه بالعبادات والطاعات، والدعاء.

الاجتهاد بالدعاء

ويجتهد المسلمون في التقرب إلى الله -عز وجل- بالأدعية الماثورة عن النبي ﷺ وتحري الأوقات للدعاء في نهار رمضان، وفي ليله الأول والاخير

وفي الحديث الشريف، روى ثوبان مولى رسول الله ﷺ: كان رسول الله ﷺ، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، صحيح مسلم.

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شرح الدعاء

وفي هذا الحديث، حسب “الدرر السنية”، بيان لما كان يفعله النبي ﷺ عندما ينصرف من صلاته، يقول ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ “إذا انصرف من صلاته”، أي: سلم منها “استغفر ثلاثا” تواضعا وإظهارا للعبودية- وإن كان قد غفر له- وتعليما لأمته.

وهنا إشارة لما يعرض للإنسان من الخواطر والوسوسة؛ فلا يستطيع العبد أن يقوم بالعبادة على الوجه المطلوب فشرع له الاستغفار إكمالا للعبادة ووفاء بحق العبودية،.

وقال- أي بعد الاستغفار-: “اللهم أنت السلام”، أي: أنت المنزه عن العيوب وكل نقص، و”منك السلام”، أي: نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة منك لا من غيرك، “تباركت” من البركة وهي الكثرة والنماء، أي: تكاثر خيرك في الدارين، “يا ذا الجلال والإكرام” يا صاحب العظمة والإحسان.

وفي الحديث: أن الاستغفار ليس من الذنوب فقط بل يكون جبرا للطاعة والتقصير فيها.

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