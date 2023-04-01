دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. “اللهم أنت السلام ومنك السلام”

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شارف شهر رمضان المبارك على الانتصاف، فيما يسعى المسلمون في أصقاع الأرض كافة إلى اغتنام أيامه ولياليه بالعبادات والطاعات، والدعاء.

الاجتهاد بالدعاء

ويجتهد المسلمون في التقرب إلى الله -عز وجل- بالأدعية الماثورة عن النبي ﷺ وتحري الأوقات للدعاء في نهار رمضان، وفي ليله الأول والاخير

وفي الحديث الشريف، روى ثوبان مولى رسول الله ﷺ: كان رسول الله ﷺ، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، صحيح مسلم.

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شرح الدعاء

وفي هذا الحديث، حسب “الدرر السنية”، بيان لما كان يفعله النبي ﷺ عندما ينصرف من صلاته، يقول ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ “إذا انصرف من صلاته”، أي: سلم منها “استغفر ثلاثا” تواضعا وإظهارا للعبودية- وإن كان قد غفر له- وتعليما لأمته.

وهنا إشارة لما يعرض للإنسان من الخواطر والوسوسة؛ فلا يستطيع العبد أن يقوم بالعبادة على الوجه المطلوب فشرع له الاستغفار إكمالا للعبادة ووفاء بحق العبودية،.

وقال- أي بعد الاستغفار-: “اللهم أنت السلام”، أي: أنت المنزه عن العيوب وكل نقص، و”منك السلام”، أي: نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة منك لا من غيرك، “تباركت” من البركة وهي الكثرة والنماء، أي: تكاثر خيرك في الدارين، “يا ذا الجلال والإكرام” يا صاحب العظمة والإحسان.

وفي الحديث: أن الاستغفار ليس من الذنوب فقط بل يكون جبرا للطاعة والتقصير فيها.