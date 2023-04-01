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وظائف شاغرة في تقويم التعليم والتدريب عبر هذا الرابط
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وظائف شاغرة في تقويم التعليم والتدريب عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة في تقويم التعليم والتدريب عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة في تقويم التعليم والتدريب عبر هذا الرابط
٠١:٤٥:٠٨ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد تعليمي.

اخصائي تقويم مدرسي.

باحث أكاديمي.

مدير مشاريع.

أخصائي مشاريع.

أخصائي تطوير تنظيمي.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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