سحور ليلة الحادي عشر من رمضان.. مكرونة بالجبن سريعة التحضير
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على مدار 29 أو 30 ليلة، طوال شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن أفكار لوجبات سحور صحي وخفيف، يعينهم علي صيام ساعات النهار.
أطعمة تقليدية
وتتعدد الوصفات الغذائية، بين الأطعمة التقليدية التي تمثل جزءا من الثقافة الشعبية للبلاد، وبين الأطباق المبتكرة، والتي يمكن أن تكون أيضا صحية ومتكاملة.
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مكرونة بالجبن
ومن الأطباق المتميزة، التي تعد وجبة سحور صحية وخفيفة، المكرونة بالجبن، سريعة التحضير، وغنية بالعناصر الغذائية المطلوبة.
وحسب مجلة “سيدتي” تتكون المقادير من:
– مكرونة : باكيت (مسلوقة)
– الزبدة : ملعقة كبيرة
– ملح : ربع ملعقة صغيرة
– جوزة الطيب : رشّة
– فلفل أسود : ملعقة صغيرة
– جبنة نابلسية : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)
– بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم / طازج)
– السمسم : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- باكيت المكرونة يسلق بحسب التعليمات على العبوة، اغسليها وصفيها واتركيها جانباً.
- جهز قدر على النار، أضيفي المكرونة المسلوقة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة.
- تحريك المكرونة مع الزبدة حتى تذوب.
- وضع الملح، والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب.
- اضافة الجبنة البيضاء النابلسية على المكرونة وقلبي.
- ثم البقدونس المفروم، والسمسم، وقلبي.
- تقديم المكرونة ساخنة مع رشة قزحة على الوجه للتزيين بحسب الرغبة.