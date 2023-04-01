سحور ليلة الحادي عشر من رمضان.. مكرونة بالجبن سريعة التحضير

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على مدار 29 أو 30 ليلة، طوال شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن أفكار لوجبات سحور صحي وخفيف، يعينهم علي صيام ساعات النهار.

أطعمة تقليدية

وتتعدد الوصفات الغذائية، بين الأطعمة التقليدية التي تمثل جزءا من الثقافة الشعبية للبلاد، وبين الأطباق المبتكرة، والتي يمكن أن تكون أيضا صحية ومتكاملة.

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مكرونة بالجبن

ومن الأطباق المتميزة، التي تعد وجبة سحور صحية وخفيفة، المكرونة بالجبن، سريعة التحضير، وغنية بالعناصر الغذائية المطلوبة.

وحسب مجلة “سيدتي” تتكون المقادير من:

– مكرونة : باكيت (مسلوقة)

– الزبدة : ملعقة كبيرة

– ملح : ربع ملعقة صغيرة

– جوزة الطيب : رشّة

– فلفل أسود : ملعقة صغيرة

– جبنة نابلسية : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

– بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم / طازج)

– السمسم : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير