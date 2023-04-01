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التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع لجميع المراحل الدراسية

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التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع لجميع المراحل الدراسية

التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع لجميع المراحل الدراسية

التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع لجميع المراحل الدراسية
١٢:٥٧:٣٦ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث.

جداول دروس الحصص

وأوضحت قناة عين، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على جداول المراحل التعليمية عبر الرابط (هنا).

بث مباشر للدروس

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 10:00 صباحًا في رمضان، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب هنا ) ومنصة مدرستي.

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.

وكان الفصل الثالث للعام الحالي قد انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

 

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أخبار السعودية التعليم جداول دروس الحصص جداول دروس الحصص للأسبوع الرابع قنوات عين وزارة التعليم

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