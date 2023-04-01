مشهد مذهل.. عصفور يحُطّ على رأس معتمر ويرفض المغادرة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رائع يوثق لحظة وقوف عصفور على رأس أحد المعتمرين طوال أدائه مناسك العمرة.

وأظهر الفيديو أن العصفور يقف على رأس المعتمر ولا يريد المغادرة في مشهد أذهل الجميع، حيث تنال إعجاب وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد طريف

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا يعكس الأمن والأمان ببيت الله الحرام.

عصفور بالحرم المكي:

وبحسب ما تم تداوله يظهر عصفور وقد وقف على على مصحف مفتوح يقرأ منه صاحبه، دون أن يحركه حتى يبقى العصفور مطمئنا.

ويظهر الفيديو سكون العصفور بدون انزعاج مع رفع الأذان داخل الحرم في مشهد يملأ القلوب بالطمأنينة والسكينة.

عصفور بالمسجد النبوي:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر عصفوراً وقف ليستريح على كتف طفل يقرأ القرآن الكريم في المسجد النبوي في سكينة واطمئنان.

وعلق متداولو المقطع بقولهم: “إنه أمان وسكينة المدينة.. عصفور يتخذ من كتف طفل استراحة له وهو يقرأ القرآن في المسجد النبوي”.

ووثق عدد من الحاضرين في المسجد النبوي المشهد بكاميرات جوالاتهم.

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