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حساب المواطن يوضح التصرف الصحيح في حالة “المستند منتهي أو مرفوض”

حساب المواطن يوضح التصرف الصحيح في حالة “المستند منتهي أو مرفوض”

حساب المواطن يوضح التصرف الصحيح في حالة “المستند منتهي أو مرفوض”
١٢:٥٧:٢٨ ص، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب العناية بالمستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سؤال، حول التصرف الصحيح في حال انتهاء عقد الإيجار وتجديده.

طريقة الحذف 

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه: “في حال أصبحت حالة المستند منتهي أو مرفوض، يلزمك حذفه عن طريق أيقونة “تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات” والانتقال إلى “الاجراءات” وحذف المرفق”.

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صرف دفعة أبريل

من المقرر أن تٌصرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن” في ميعادها الشهري، بعد إعلان نتيجة الأهلية، بشأن الدفعة 65 – دفعة إبريل.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ويوافق العاشر من إبريل 2023م المقبل، يوم عمل (الاثنين)، وهو ما يعني صرف الدعم في هذا اليوم دون تغيير، وهو ما يوافق يوم 19 من رمضان 1444هـ.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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