تنبيه مهم من الموارد البشرية حول شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.

ورد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة على سؤال أحد المواطنين، موضحا أن من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة ما يلي:

– أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد

– أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالمستفيدين، عن قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي.

مبلغ الاستحقاق من الضمان:

وردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه :” يوجد لدي زوجة و ٣ أطفال لا يوجد لدي دخل غير ساند فقط و تنزل دفعت الضمان ١٢٤٩ فقط كيف كذا!”. قال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

“يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية”.

نقص أو زيادة المعاش

وتابع :” وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة”.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجّهت تنبيهًا جديدًا حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان.

موعد صرف معاش الضمان في رمضان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

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حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على معاش الضمان

وكشفت الوزارة أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

وأوضحت أن حصول المستفيد لا يؤثر على وثيقة العمل الحر عند دراسة نتيجة الأهلية.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

وأكدت أن الضمان الاجتماعي يستهدف التحوّل من الاحتياج إلى الإنتاج، باستهداف الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:

1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.

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