طعن مواطن بسلاح أبيض في الدمام.. والأمن العام يكشف التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة مدينة الدمام، اليوم السبت، القبض على شخص لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما.

حادثة طعن مواطن

وتفصيلا، أوضح الأمن العام في بيان عبر “تويتر”، أن شرطة مدينة الدمام باشرت في حينه حالة اعتداء مواطن على آخر ظهر في محتوى مرئي يدعي تعرضه للطعن بسلاح أبيض، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة لخلاف بينهما”.

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وتابع الأمن العام، أنه جرى إيقاف المعتدي اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حادثة دهس طفل بالرياض

وفي وقت سابق، قبضت الجهات الأمنية، مساء اليوم السبت، على قائد مركبة لدهسه طفلا في شارع عام بمدينة الرياض والهروب من الموقع نتج عنه وفاته.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

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