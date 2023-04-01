السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
طعن مواطن بسلاح أبيض في الدمام.. والأمن العام يكشف التفاصيل
“ما حق الله على العباد وحق العباد على الله” من حديث النبي ﷺ
“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة تسبب شراب الفاكهة في تدمير العظام
تعليم صبيا: تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غداً
معجزات الصيام (الحلقة 2)..ماذا وجد العلماء في الإفطار على التمر صحيًا؟
جمعية الدعوة برفحاء تفطر 11 ألف صائم خلال الثلث الأول من رمضان

الرئيسية

 /

محليات

 /

طعن مواطن بسلاح أبيض في الدمام.. والأمن العام يكشف التفاصيل

طعن مواطن بسلاح أبيض في الدمام.. والأمن العام يكشف التفاصيل

طعن مواطن بسلاح أبيض في الدمام.. والأمن العام يكشف التفاصيل
١١:٤٧:٢٠ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة مدينة الدمام، اليوم السبت، القبض على شخص لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما.

حادثة طعن مواطن

وتفصيلا، أوضح الأمن العام في بيان عبر “تويتر”، أن شرطة مدينة الدمام باشرت في حينه حالة اعتداء مواطن على آخر ظهر في محتوى مرئي يدعي تعرضه للطعن بسلاح أبيض، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة لخلاف بينهما”.

اقرأ أيضا:

القبض على قائد مركبة دهس طفلاً وتسبب في وفاته بالرياض

وتابع الأمن العام، أنه جرى إيقاف المعتدي اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حادثة دهس طفل بالرياض

وفي وقت سابق، قبضت الجهات الأمنية، مساء اليوم السبت، على قائد مركبة لدهسه طفلا في شارع عام بمدينة الرياض والهروب من الموقع نتج عنه وفاته.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

اقرأ أيضا:

دوريات الأمن بالرياض تقبض على شخص لسرقته إطارات مركبة متوقفة

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام حادثة طعن شرطة الدمام طعن مواطن

مواد ذات صلة

المزيد
تساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.. أضرار مرعبة تنتظر «مدخني الشيشة»

تساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.. أضرار مرعبة تنتظر «مدخني الشيشة»

٠٢:٤٦ م، الخميس، ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
صحة حفر الباطن: اختفاء مولودة من مستشفى الولادة مجرد شائعة

صحة حفر الباطن: اختفاء مولودة من مستشفى الولادة مجرد شائعة

٠٣:١٨ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧
إيداع 430 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامجي «حافز»

إيداع 430 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامجي «حافز»

٠٣:٢٥ م، الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩
مصادر: فرز الأسماء المستحقة بحساب المواطن قريباً

مصادر: فرز الأسماء المستحقة بحساب المواطن قريباً

٠١:١٢ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *