أهم 10.. ضبط 5 متلبسين بجريمة مخلة بالشرف والقبض على قاتل طفل دهسًا

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم السبت، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

خيانة وفقدان شرف في رمضان.. الداخلية تطيح بـ 5 أشخاص وتكشف التفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة.. المزيد هنا

سكني يكشف أسباب تعذر حجز بعض المستفيدين في مخطط المدائن بحائل

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أسباب تعذر حجز بعض المستفيدين في مخطط المدائن بحائل.. المزيد هنا

هل لاحظت نقصًا في معاشك؟ ..الموارد البشرية تعلن عن قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالمستفيدين، عن قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

حياتهم في خطر.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي هواتف آيفون

أصدرت عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية، شركة “أبل” تحذيرا عاجلا إلى الملايين من مستخدمي هاتف “آيفون” الذي تصنعه، بشأن صحتهم.. المزيد هنا

9 فئات مشمولة في مبادرة “العيش باستقلالية”

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” في إطار دعمه للمبادرات الاجتماعية غير الربحية، عن دعمه لمبادرة العيش باستقلالية.. المزيد هنا

من الصف الثاني الثانوي.. تنويه مهم من تقويم التعليم حول اختبار القدرات

أوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر “تويتر”، فرص اختبار القدرات العامة لطلاب الصف الثاني الثانوي فأعلى.. المزيد هنا

تحذير لأصحاب المؤسسات التي أُغلقت: غرامة تأخير 2% عن كل شهر في هذه الحالة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن فرض غرامة 2% عن كل شهر على أصحاب المؤسسات التي أغلقت حال عدم التقدم بطلب إعفاء من الغرامات.. المزيد هنا

الرياض في الصدارة.. كم نسبة المصابين بـ”القاتل الصامت” في المملكة؟

تواصل وزارة الصحة نشر التحذيرات لأخذ الاحتياطات من المرض الذي يسمى القاتل الصامت “ضغط الدم”، والذي لا يدرك %46 من البالغين المصابين به أنهم مصابون به فعلا.. المزيد هنا

توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على جازان ونجران حتى هذا الموعد

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ.. المزيد هنا

القبض على قائد مركبة دهس طفلاً وتسبب في وفاته بالرياض

قبضت الجهات الأمنية، مساء اليوم السبت، على قائد مركبة لدهسه طفلا في شارع عام بمدينة الرياض والهروب من الموقع نتج عنه وفاته.. المزيد هنا