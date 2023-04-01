أمانة الرياض ترفع 4.4 ملايين م3 من مخلفات الهدم والبناء

تواصل – واس:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن فرقها الميدانية رفعت 4,446,853 متر3 من مخلفات البناء والهدم خلال عام 2022م، وذلك في إطار خططها في الحفاظ على البيئة الحضرية والارتقاء بجودة حياة السكان.

بيئة حضرية مستدامة

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي حول أعمال رفع مخلفات البناء والهدم أنها تستهدف تحسين المشهد الحضري بالمدينة، وتعزيز المظاهر الجمالية فيها، وصولًا إلى بيئة حضرية مستدامة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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منصة ناقلات

وأطلقت الأمانة، في وقت سابق منصة إلكترونية، بمسمى منصة ناقلات، بهدف تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة على مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، وتشجيع الامتثال والالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

إضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ودعم تنمية الاستثمارات والموارد المالية لأصحاب الناقلات، فضلًا عن الحد من الغرامات الموقعة عليهم.

546 حديقة في أحياء الرياض:

وفي سياق متصل، أوضحت الأمانة أنها نفذت خلال السنوات الماضية 546 حديقة في جميع أحياء العاصمة، فيما تعمل حاليًا على سد نطاق الاحتياج لـ43 حيًا، بما يرتقي بجودة الحياة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.