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تعليم صبيا: تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غداً
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تعليم صبيا: تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غداً

تعليم صبيا: تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غداً

تعليم صبيا: تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غداً
١١:١٣:٣٨ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في صبيا، تعليق الحضور غدا وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، نظرا للتقلبات الجوية على المنطقة.

وقال متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد ١١ رمضان ١٤٤٤ عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم ومدارس الإدارة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على جازان ونجران حتى هذا الموعد

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أمطار تعليم صبيا حالة مطرية صبيا منصة مدرستي

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