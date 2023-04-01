“ما حق الله على العباد وحق العباد على الله” من حديث النبي ﷺ

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شرح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حديث النبيﷺ الذي رواه معاذ بن جبل -رضي الله عنه- ويبين حق الله على العباد وحق العباد على الله -عز وجل-

حديث النبي ﷺ

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كنت رديف النبي ﷺ على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»، فقلت: يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم، فيتكلوا.

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شرح الحديث

وأوضح الفوزان أن الحديث فيه بيان حق الله على العباد، الذي أوجبه عليهم له -سبحانه وتعالى- وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقدال الله تعالى: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون-ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون”.

وأضاف الشيخ الفوزان “فأجر هذا الحق ونفعه يعود على العباد، أما الله -جل وعلا- فهو غني عن عباده، فإذا عبدوه حق عبادته أنعم عليهم ورزقهم، ووفقهم وهداهم”.