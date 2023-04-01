“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة تسبب شراب الفاكهة في تدمير العظام

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نفت هيئة الغذاء والدواء، شائعة ادعت أن شراب الفاكهة متعدد النكهات يحتوي على بعض المواد الكيميائية، على شكر بودرة، ومنها فوسفات الكالسيوم، الذي يدمر العظام.

تقييم سلامة المكونات

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية، يتم تقييم سلامتها، حيث لا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.

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مواد كيميائية

وأكدت الهيئة أن جميع المواد المضافة للمنتجات الغذائية مُثبت علميًا سلامتها؛ وتقوم هيئة الغذاء والدواء بتقييمها، لذلك لا صحة لما يتداول بشأن شراب الفاكهة على شكل بودرة، واحتوائه مواد كيميائية ضارة.

نصيحة صحية

ووجهت “الغذاء والدواء” نصيحة للمستهلكين، أنه نظرا لأن هذه المشروبات منخفضة القيمة الغذائية، وتحتوي على كميات عالية من السكر، فينصح بالتقليل من استهلاكها قدر الإمكان.

فسح مبيدات آفات الصحة العامة

وعلى صعيد آخر، دخلت شروط ومتطلبات فسح مبيدات آفات الصحة العامة، حيز التنفيذ اليوم السبت الموافق 2023/4/1.