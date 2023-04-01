جمعية الدعوة برفحاء تفطر 11 ألف صائم خلال الثلث الأول من رمضان

تواصل – واس:

قدّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء 11,364 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

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وجبات إفطار الصائمين

وشملت الوجبات أكثر من 1894 سفرة، وذلك في 6 مخيمات كبيرة استحدثتها على طريق الشمال الدولي لتفطير الصائمين من جنسيات مختلفة والمسافرين طيلة الشهر المبارك.

وأوضحت الجمعية، بأنه قام 400 متطوع من أبناء المحافظة على توزيعها، بمعدل 40 متطوع باليوم.

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