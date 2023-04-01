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السديس يشهد تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة (صور)
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السديس يشهد تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة (صور)

السديس يشهد تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة (صور)

السديس يشهد تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة (صور)
١٠:٢٩:٤٢ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشرف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة، اليوم السبت، بتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

شكر خادم الحرمين

تقدم الرئيس العام بوافر الشكر والعرفان، والتقدير والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز-حفظهما الله-؛ على ما يولونه للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة من فائق العناية، وبديع الرعاية، وعلى ما تتمتع به الرئاسة من لدنهم من الحرص والاهتمام والدعم غير المحدود.

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وطهر بيتي للطائفين

وقد دأبت الرئاسة على تطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين.

وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ” سورة الحج: (26)، وقوله سبحانه، “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” سورة الحج: (32).

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